Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti
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Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Güncel

Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte bazı vatandaşlar sevinirken, bazıları da ıslanmamak için koşarak bina girişlerine sığındı.

Diyarbakır'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak sevince neden oldu. Sıcak havanın hakim olduğu kentte yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koşarak kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının gündüz 39, gece ise 22 derece olduğu kentte yağışların hafta sonunda belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.

Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti
Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti
Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti
Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır'ı serinletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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