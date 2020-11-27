Kışa sayılı günler kala turşuya talep arttı

KIŞ mevsimine sayılı günler kala koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşu ve turşu suyuna talebi arttırdı.

KIŞ mevsimine sayılı günler kala koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşu ve turşu suyuna talebi arttırdı.

Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi turşular da yemeklerin yanındaki yerini aldı. Hem damakları şenlendiren hem de sağlığı koruyan turşu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Lahana, salatalık, acur, biber, yeşil domates, kırmızı lahana gibi sebzelerini yanında yaban eriği, ayva ve elma gibi pek çok meyvenin de turşusu kuruluyor. Uzmanlar kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketimin önemini vurguluyor. Pandemi dönemi başta olmak üzere grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşuya ve turşu suyuna talebi arttırıyor.

Babasıyla başladığı meslekte 60 yıldır turşu dükkanı işletmeciliği yapan İbrahim Türksever (80), "Turşu, en çok kışın talep görüyor. Yazın, yazlık yerlerde oteller ve restoranlarda yoğun satışlar oluyor. Koronavirüs döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda. 80- 90 çeşit turşumuz mevcut. Bunların içerisinde meyve turşularımız da var. Örneğin elma, armut, şeftali ve kabak turşumuz var. Her türlü sebze ve meyvenin turşusu mevcut. Çam kozalağının bile turşusu var. Diyeceksiniz ki çam kozalağı yenir mi? Yenmez ama biz onun suyunu aromasından faydalanıyoruz" dedi.Turşu yaparken sirke ve limon kullanımından bahseden Türksever, "Limonla olan sebzeler vardır, sirkeyle olan sebzeler vardır. Bunlar değişik şekilde turşu kurulur. Limon daha ziyade salatalık, lahana, biberde kullanıyoruz. Patlıcan turşularında ise sirke kullanıyoruz. Daha başka ufak tefek sirke kullandığımız sebzelerimiz var ama özellikle biz limonu tercih ediyoruz" dedi.

Minür Özkul ile Adile Naşit'in başrolünü oynadığı, turşu suyunun sirkeden mi limon suyundan mı olacağı yönünde kavgasını ettiği o meşhur tartışmanın hatırlatılması üzerine İbrahim Türksever, 'Ben tercihimi limondan yana kullanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN