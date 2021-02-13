Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta
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Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta

13.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:50
Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta

Kış sezonunun vazgeçilmez klasiklerinden olan polar, şişme mont ve kapüşonlu sweatshirtlerden oluşan özel koleksiyon Warm Tech, satışa çıktı.

Kış sezonunun vazgeçilmez klasiklerinden olan polar, şişme mont ve kapüşonlu sweatshirtlerden oluşan özel koleksiyon Warm Tech, satışa çıktı.

Hazır giyim markası DeFacto, Warm Tech koleksiyonunun satışta olduğunu duyurdu. Koleksiyonda, rahatlık ve şıklığın ön planda olduğu vurgulandı.

Soğuğa karşı maksimum koruma sağlayan parçalardan oluşan koleksiyonda eşofmandan jogger ve denim pantolonlara, sweatshirt'ten rüzgarlık ve montlara, body'den crop top'lara kadar birçok ürün modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak hazırlanan koleksiyonda soğuğa karşı dayanıklı, hafif ve yumuşak polar kumaşlar tercih edildi. Koleksiyondaki ürünler vücudun ısısını korurken aynı zamanda nefes almasını da sağlıyor. Lacivert, beyaz, bordo ve pembe hakimiyetinin görüldüğü koleksiyondaki tasarımlar, bere ve atkılarla kombinleniyor.

Koleksiyona markanın internet sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşılabilir.


Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta
Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta
Kışa özel Warm Tech koleksiyonu satışta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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