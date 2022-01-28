Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesi Çin'e gitti

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesinin Çin yolculuğu başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede Türkiye'yi Furkan Akar'ın temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah İstanbul Havaalanı'ndan yola çıkan kafilemiz, Türkiye saatiyle 15.00'te Pekin'de olacak. Kafilemizde milli sporcumuz dışında antrenörümüz Artur Sultangaliyev ve fizyoterapistimiz Gökhan Koçak'ta yer alıyor. Yolunuz açık olsun." denildi.