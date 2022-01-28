Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesi Çin'e gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesi Çin'e gitti

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesi Çin'e gitti

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesinin Çin yolculuğu başladı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı kafilesinin Çin yolculuğu başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede Türkiye'yi Furkan Akar'ın temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah İstanbul Havaalanı'ndan yola çıkan kafilemiz, Türkiye saatiyle 15.00'te Pekin'de olacak. Kafilemizde milli sporcumuz dışında antrenörümüz Artur Sultangaliyev ve fizyoterapistimiz Gökhan Koçak'ta yer alıyor. Yolunuz açık olsun." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Pekin, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title