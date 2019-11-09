Kışa Hazırlık Panayırı büyük ilgi gördü

09.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:44

Üreten kadınları her zaman destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kadınların el emekleri ile hazırlanan kışlık ürünlerini 'Kışa Hazırlık Panayırı'nda vatandaşlarla buluşturmaya başladı. 8-30 Kasım tarihleri arasında her Cuma-Cumartesi ESMEK Turistlik El Sanatları Merkezi bahçesine açılacak panayır alanında kadınlar el emeği ürünlerini satışa çıkaracaklar. Panayırın ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, panayır sayesinde kadınların aile ekonomilerine destek olduklarını belirttiler. Yetkililer "Kadınlarımızın emekleri bizim için çok değerli. Onların üretime katılması demek ekonominin hareketlenmesi demek. Ürettikleri turşular, reçeller, kurutulmuş meyve ve sebzeler gibi birçok kışlık ürüne panayırımızda ulaşabilirsiniz. Hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimiz ilk elden satış olduğu için doğal ürünlere uygun fiyatla erişme imkanı sağlayacaklar. Ayrıca kadınlarımızda büyük emek vererek ortaya çıkardıkları ürünleri satıp aile ekonomilerine destek olacaklar" şeklinde bilgi verdiler.

Çeşitli dans ve ritim gösterilerinin de yapılacağı panayır Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Odunpazarı Modern Müze'nin yanındaki ESMEK Turistlik El Sanatları Merkezi bahçesinde 15-16-22-23-29-30 Kasım tarihlerinde kurulacak.

Kaynak: Bültenler