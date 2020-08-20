Kışa girmeden otomobil bakımı için ustasından tavsiyeler Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte kış gelmeden otomobillere yapılacak bakımlar hakkında bilgiler veren Toyota Plaza Aksoy Mekanik Atölye Formeni Ahmet Arslan, "Yaz sonunda eriyen balatalar performansın düşmemesi için kış gelmeden kontrol edilmeli" dedi.

Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte kış gelmeden otomobillere yapılacak bakımlar hakkında bilgiler veren Toyota Plaza Aksoy Mekanik Atölye Formeni Ahmet Arslan, "Yaz sonunda eriyen balatalar performansın düşmemesi için kış gelmeden kontrol edilmeli" dedi.

Hazırlıkların ve bakımların kışa göre yapılması gerektiğini söyleyen Toyota Plaza Aksoy Mekanik Atölye Formeni Ahmet Arslan, "Periyodik bakım olarak şöyle yapmak lazım, kış geliyor bildiğiniz üzere ve kışa göre hazırlık yapmak gerekiyor. Kışa hazırlık için öncelikle lastiklerin diş derinlikleri, antifrizler, fren balataları, diskler ve yağ bakımlarına çok dikkat etmek gerekiyor kışı rahat geçirebilmek için. Öncelikle kış gelmeden antifriz ve lastikler çok önemli. Gerekirse antifrizler değiştirilip, derece ile ölçülüp, lastik dişleri gitmişse lastikleri şansa bırakmadan değişmek lazım. Balata ve diskler yaz sezonunda aşırı ısındığı için, yüzeylerinde yanmalar oluşur ve aşınmaları çabuk oluşacağı için sesler meydana gelir. Kış mevsimine girildiğinde o yanmış yüzeyler sertleşmeye neden olur ve diskin ömrünün daha çabuk bitmesine neden olur. Kışa girmeden disk ve balata bakımlarının önemi de çok büyük. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında şanzıman yağı da önemli çünkü soğuk havalarda biliyorsunuz yağın donma riski daha fazla. Bunun için eski yağlar da kilometre dolduğu için değiştirmek gerekiyor. Eski yağda yağlama yapmadığı için ve tam bir performans sağlamadığı için, dişlilere ve şanzımanın performansına etkisi oluyor" dedi.

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Uzmanı Pakize Genç ise bütün önlemleri aldıklarını ve müşterilerinin gönül rahatlığı ile gelebileceğini söyleyerek, "Servisimize gelen araçlar, servis danışmanlarımız tarafından streçlerle direksiyon ve vites olmak suretiyle ve aynı zamanda da koltuk poşeti ile hazırlanıyor. Hazırlanan araçları atölyeden arkadaşlarımız içeri alıyorlar ve onlar da yine maske, siperlik, sosyal mesafe ve eldiven kurallarına çok özen gösteriyorlar. Aynı zamanda servis randevusu ile çalıştığımız için, gelen araçlarımıza hizmetimizi bu şekilde veriyoruz. Bekleme salonundaki oturma düzenimizi yine sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde hazırladık. Servis danışmanı arkadaşlarımızın da masalarından 1.5 metre ve sosyal mesafe kurallarına uygun olmak suretiyle aynı zamanda siperlik de kullanıyoruz masalarımızın üzerinde. Bütün covid önlemlerimizi aldık. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile plazamızı ziyaret edebilirler ve servis randevusu alarak gelirlerse işlemleri çok daha hızlı ve zamanında teslim edilecek şekilde gerçekleşir. Bütün misafirlerimizi plazamıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA