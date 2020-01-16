Kısa devre evi küle çevirdi
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Kısa devre evi küle çevirdi

-Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

16.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:14
Kısa devre evi küle çevirdi

-Milas'ın Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Menteşe Mahallesi Mezarlık mevkiinde bulunan Yaşar Gezgin'e ait olan Erkan Gezgin'in ikamet ettiği evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan ve söndürülen yangında ikamette büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.


Yangının elektrik iç tesisatında meydana gelen kısa devre sonucunda çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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