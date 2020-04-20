Kısa çalışmaya en çok imalat sektöründen başvuru oldu 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Başvuruların yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı" dedi.

268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Başvuruların yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı" dedi. Kaynak: Dunya.com