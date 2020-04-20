Kısa çalışmaya en çok imalat sektöründen başvuru oldu
268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Başvuruların yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı" dedi.
20.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:05
268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Başvuruların yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com