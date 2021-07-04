Bakan Bilgin: "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz"
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Bakan Bilgin: "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz"

Bakan Bilgin: 'Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Bilgin: "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz" - Haberler
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