Kısa çalışma uygulaması devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği için iş yerleri tekrar başvuru yapması gerekiyor mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. Peki, kısa çalışma ödeneği için iş yerleri tekrar başvuru yapması gerekiyor mu? Kısa çalışma uygulaması devam ediyor mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kısa çalışma uygulaması devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği için iş yerleri tekrar başvuru yapması gerekiyor mu gibi sorular yanıtlarını buldu.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN İŞ YERLERİ TEKRAR BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR MU?

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

Ayrıca, Resmi Gazetede yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 01/07/2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.