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Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması konfeksiyon sektörüne soluk aldıracak

Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını sonrasında istihdamı korumak amacıyla hükümet tarafından 3 aylığına getirilen Kısa Çalışma Ödeneğinin 1 ay süreyle uzatılması, istihdamın lideri konumundaki konfeksiyon sektörünü mutlu etti.

Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması konfeksiyon sektörüne soluk aldıracak
01.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:01

Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını sonrasında istihdamı korumak amacıyla hükümet tarafından 3 aylığına getirilen Kısa Çalışma Ödeneğinin 1 ay süreyle uzatılması, istihdamın lideri konumundaki konfeksiyon sektörünü mutlu etti.

Geçtiğimiz günlerde "Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay uzatılsın" çağrısında bulunan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, konfeksiyon sektörünün üretimde 1 milyonu aşkın kişiyi istihdam ettiğini, mağazacılık sektöründeki çalışanlarla istihdam edilen kişi sayısının 2 milyona ulaştığını, pandemi sürecinde sektörün istihdam büyüklüğünün korunabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Siparişlerde artış var; ama kapasiteleri dolduracak seviyede değil

İş gücü kayıplarının önüne geçmek için hayata geçirilen çalışma ödeneğinden milyonlarca çalışanın yararlandığına vurgu yapan Sertbaş, "Türk hazırgiyim sektörü 17,7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80'den fazlasını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. Avrupa'da da normalleşme tam olarak sağlanmış değil. Siparişlerimizde mart-nisan-mayıs aylarına göre artış var; ama kapasitemizi dolduracak konuma gelemedik. Sezon değişikliği itibariyle bu durum eylül ayına kadar böyle devam edecek. Bu dönemde fabrikaları yaşatabilmek, istihdamı koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması talebimizdi. Uzatma bir ay olsa da firmaları rahatlattı. Cumhurbaşkanımızın KÇÖ'ni tekrar uzatması mümkün" diye konuştu.

Hazırgiyim ihracatında ilk üç Almanya, İspanya ve İngiltere

Türkiye 2019 yılında 216 ülkeye 17 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Almanya 3 milyar 73 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. İspanya, 2 milyar 318 milyon dolarlık Türk konfeksiyon ürünleri tercih ederken, üçüncü sıradaki İngiltere'ye 1 milyar 908 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç edildi.

Türkiye'nin konfeksiyon ihracatı 2020 yılının ocak-mayıs döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 26 gerileme yaşadı. 2019 yılının beş aylık döneminde 7 milyar 624 milyon dolarlık ihracat yapan Türk konfeksiyon sektörü, 2020 yılının aynı döneminde pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Konfeksiyon ihracatı yüzde 26'lık azalışla 5 milyar 634 milyon dolarda kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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