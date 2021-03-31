Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor
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Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı çeşitli açıklamalarda son kez uzatma kararı aldıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı çeşitli açıklamalarda son kez uzatma kararı aldıklarını belirtti. Bununla birlikte gerek iş dünyasından, gerekse sendikalardan kısa çalışmanın uzatılmasına yönelik talepler gelmeye devam ediyor.

Kısa çalışmanın sona ermesiyle işveren 1 Nisan'dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak.

İşçilerini kısa çalışmadan normal çalışmaya geçiren işverene, geçen yıl ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL'ye kadar normalleşme desteği sağlanacak. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere ise 1420 TL net nakdi ücret desteği ödeniyor.

-İHA-

Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor
Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor
Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor
Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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