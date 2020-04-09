"Kısa çalışma ödeneğinden öncelikle meslektaşlarımız yararlandırılmalı"
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altınkaya, Kayseri, Güncel

"Kısa çalışma ödeneğinden öncelikle meslektaşlarımız yararlandırılmalı"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, korona virüsün gazete tirajlarını düşürdüğünü söyleyerek, "Kısa çalışma ödeneğinden öncelikle meslektaşlarımız yararlandırılmalı" dedi.

09.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:52

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, korona virüsün gazete tirajlarını düşürdüğünü söyleyerek, "Kısa çalışma ödeneğinden öncelikle meslektaşlarımız yararlandırılmalı" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, cemiyet yönetim kurulu ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda gazetecilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Altınkaya, "Bu virüs bizim sektörümüzü diğer sektörlere kıyasla ciddi manada etkiledi. Özellikle yazılı basın açısından ve tamamı açısından. Alınan kararla gazeteler isterlerse kendi aralarında bir mutabakata varmak kaydı ile günde iki gazete olmak üzere yayınlanabilir dedi. Bu 81 ilin yarısında bu anlaşma sağlandı, diğerlerinde anlaşma sağlanamadı. Keşke arkadaşlarımız anlaşma sağlasaydı. Gazetelerin ayda ortalama 10-15 bin TL baskı ücretleri var. Dolayısıyla sadece gazete yayıncılığı yapan meslektaşlarımız haftada 3 günde, 4 günde bir yayın marifeti ile 'Evde Kal' çağırısına uymuş olurlar ama gazete her gün çıkıyor olsa meslektaşlarımız her gün iş yerlerinden gelmek, her gün habere ulaşma adına toplantıya sağa sola gitmesi gerekiyor. Tabi siz devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak insanlara 'Evde kalın' diyorsanız, kahvehaneleri, kütüphaneleri ve birçok yeri kapatmış iseniz buraların satış yapacağı yerler var, aboneleri var. Dolayısıyla gazetelerin hem Türkiye genelinde hem de Kayseri'de tirajlarında ve abonelerinde ciddi bir düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.

Reklam desteğinin artırılması gerektiğini kaydeden Altınkaya, "Sadece bu değil, bizde kağıt ve kalıp başta olmak üzere gazetelerin ana malzemelerinin neredeyse tamamı ithal ürün. Dolayısıyla ithalat ve ihracat rejiminde de gümrüklerin sınırlarının kapalı olması ile sıkıntılar var. Durum böyle olunca da bizim sektör bundan etkilendi. Gazeteler sıkıntıda ama ajanslar, televizyonlar, internet siteleri diğer haber portalları da sıkıntıda. Peki neden sıkıntıda? Bizim en önemli gelir kaynağımız resmi ilanlar ve özel reklam gelirleri. Resmi ilan dediğimiz şey, devlet faaliyette ise kamu kurum ve kuruluşları merkezi idare onların yerel uzantıları. Belediyeler ve diğer kamu kuruluşları, teşekkülleri faaliyette ise bunlar faaliyetine paralel olarak kamu ihale kanunu çerçevesinde ihale ve icra uygulamaları dolaysıyla ancak ilan verebilecekler. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile bütün icra işlemleri durduruldu. Dolayısıyla devlette yatırım satılan mal vesaire bunların hepsi sağlık hizmetleri dışında durduruldu. Dolayısıyla resmi ilan yok. Resmi ilan olmayınca özel sektör fabrikalarının gıda ve maske dışında neredeyse üretim yok. Çünkü ihracat yok. Pazarın talebi ya da stok odaklı bir çalışma var. Dolayısıyla üretim yapmayan bir sanayicide bu açıdan baktığımızda reklam vermekte veya diğer sektörler imtina ediyorlar. Diğer televizyonlarımız, radyolarımız, internet sitelerimiz o manada ciddi bir özel sektörden gelen reklam geliri sıkıntısı ile karşı karşıya" şeklinde konuştu.

"Kısa çalışma ödeneğinden öncelikle meslektaşlarımız yararlandırılmalı"

Altınkaya, "Bütün Türkiye'deki meslektaşlarımıza, hükümetin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için başvurmasını istedik. Bu manada zaman zaman kamu görevlileri 'Gazeteler, televizyonlar kapandı mı ki hangi gerekçe ile böyle bir talepte bulunuyorsunuz' diyebilir ama bizim sektörümüz daha önce ifade ettiğim gibi, çok ciddi miktarda kayıp ilan, tiraj, abone, reklam kaybı yaşıyor. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden öncelikle yararlandırılacak meslektaşlarımızın gazeteciler olması gerekiyor" dedi.

Korona virüse karşı cemiyet olarak önlemlerin alındığını belirten Veli Altınkaya, "Erciyes Anadolu Holding günde 50 bin tane meşke üretip Sağlık Bakanlığına bedava veriyorlar. Onlar cemiyetimize bin tane maske verdiler. Bizlerinde bu korumaya ve izolasyona dikkat etmemiz lazım. Allah korusun bir gazeteciye virüs bulaştığı zaman gazeteci fiilen sahada olduğu için çok daha fazla insan ile temas eder ve ister istemez onlara da bulaştırabilir. Dolayısıyla bizim kendimizi daha çok korumamız lazım. Doğrudan gazetecilik açısından söylemiyorum ama dağıtım sektöründe de maalesef bu işte bulaşmış arkadaşımız var ama çok şükür sağlık durumu iyi evinde karantina altındalar. Onun dışında meslektaşlarımız açısında baktığımızda bu virüs dolayısı ile bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Altınkaya ayrıca, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Ödüllü Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreninin toplantılara izin verilmesinin ardından yapmayı planladıklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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