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Kısa çalışma ödeneğinde son durum ne? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Koronavirüsün istihdama etkilerini azaltmak amacıyla kanun teklifi yasalaştı. Düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2020'ye, işten çıkarma yasağını ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Kısa çalışma ödeneğinde son durum ne? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?
25.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:07

Koronavirüs salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan ve Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bazı değişikliklerle yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen "işten çıkarma yasağı" olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Tüm partilerin mutabakatı ile bir maddesinde değişiklik yapılan ve yeni bir madde ihdas edilen teklifin getirdiği düzenlemeler özetle şöyle:

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEMLERİ

- AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası ile teklife yeni madde ihdası da yapıldı. Buna göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem" tanımı eklendi.

SOMA'DA ÖLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI NE OLACAK?

- AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi ile Soma'daki; 2014'deki maden faciası sonrası hizmet akdi sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları, TKİ tarafından 6 ay içinde ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA UZATILDI?

- İşçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulan düzenlemenin süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla, 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

- Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2020'ye kadar uzatabilecek. Karar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak verilebilecek.

- Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020ye kadar üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

DİGİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULACAK

- Teklife komisyon aşamasında ihdas edilen maddeyle, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi konusunda ve internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin mücadele konusunda görüş ve öneriler sunmak amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

ARAŞTIRMALARA ÜCRETLİ TEŞVİK

- Türkiye Bilimler Akademisi'nde görevlendirilenlere, "akademik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek" amacıyla ücret ödenecek. YÖK Kanunu'ndaki ücret sınırlamalarının dışında tutulacak ödeme, Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna fiilen yapılan tüm ödemelerin 6 aylık net ortalamasını geçemeyecek şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. (Milliyet)

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