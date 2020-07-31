Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı
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Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı
31.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı. Kararda, Yeni Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.

Bakan Selçuk'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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