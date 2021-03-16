Kısa Çalışma Ödeneği uzatldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nda Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgiler verdi. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? diye merak eden vatandaşlarımız bu sorunun cevabını merak etti. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği süresi, miktarı ve ödenmesi nasıl oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nda Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgiler verdi. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? diye merak eden vatandaşlarımız bu sorunun cevabını merak etti. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa Çalışma Ödeneği süresi, miktarı ve ödenmesi nasıl oluyor? İşte detaylar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihli kabine toplantısında kısa çalışma ödeneğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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