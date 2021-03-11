Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Mart 2021 KÇÖ uzatıldı mı?

Mart 2021 KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin faydalandığı Şubat ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman hesaplara yatacağını araştıran vatandaşların ödemeleri yapıldı. Kısa çalışma uzatıldı mı? Kçö uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği şubat ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre hesaplara yatırıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 26 Mart 2020 tarihinden bu yana verilen bu ödenek hangi tarihe kadar devam edecek merak ediliyor. Kısa çalışma uzatıldı mı? Kçö uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

19 Şubat 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını açıklamıştı.

MART 2021 KÇÖ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği, salgın döneminde hem işveren hem de işçilerin ekonomik anlamdaki mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşlara sağlanan ödeneklerden bir tanesiydi. Bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularını Mart ayının gelmesiyle beraber araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için Mart sonunu işaret etmiş ve sona ereceğini ifade etmişti.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi. Ancak Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın döneminde vatandaşların ekonomik anlamdaki mağduriyetine bir nebze olsun destek verebilmek amacıyla çeşitli ödenekler sağlanmış bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği olmuştu. Ülkemizde normalleşme adımları uygulamaya geçerken KÇÖ için son tarih de bildirildi. Ödenek 31 Mart tarihinde sona erecek.