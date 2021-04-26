Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?
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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm sektörler için Kısa Çalışma Ödeneği'nin üç ay daha uzatıldı.Koronavirüs salgınından etkilenenler için getirilen kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte çalışma hayatını verilen destek 3 ay daha uzatılmış oldu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğin tüm sektörleri kapsayacağını söylemişti.

KARAR ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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