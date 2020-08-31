Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği nedir? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği nedir? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, vatandaşlara verilen kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği Ağsutos ayı ödemesiyle son bulacaktı fakat Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği nedir? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama
31.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:05

Kısa çalışma ödeneği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılmış ve alının son kararla da 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlana kararla da bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Kısa çalışma ödeneği detayları haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

31 Ağustos sayılı Resmi Gazete'de yer alan karara göre, '' Yeni koronavrüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe sokulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. '' ifadesine yer veridli.

Böylelikle, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nden işsizlik maaşına uygun olan personel faydalanır. Yani, son 3 sene içerisinde 600 gün işsizlik sigortası ödemesi bulunanlar ile, son 120 günde iş akdi kesintisiz devam edenler faydalanabilir. Ancak, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle bu sürelerde esnekliğe gidildi ve son 3 senede 450 gün işsizlik sigortasının ödenmesi ve son 60 gün iş akdinin kesintisiz devam etmesi şartı yeterli hale getirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İlgili Haberler

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Ekonomi
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Japonya'da tayfun alarmı! 'Tahliyeye hazır olun' çağrısı yapıldı
Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Demet Akalın Didem Soydan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Enner Valencia
Daha Fazla Çocuk Kavga Düğün Bursa
Şu an buradasınız: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği nedir? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 19:05:26. #1.14#
title