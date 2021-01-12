Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ şartları neler? 2021 Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? İşsizlik maaşı detayları...

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yer alan kısa çalışma ödeneği, hakkında açıklamalar yapılmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ şartları neler? 2021 Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu? sorularının cevaplarını merak etti.

İşten çıkarma yasağı 30 Aralık tarihinde uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması sonucu alınan kararla, işverenlerin, işçilerini işten çıkarmaları yasaklanmış ve işten çıkarana da çeşitli cezalar getirilmişti. Bu kapsamda Kısa Çalışm Ödeneği hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.

Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da belirtiği üzere, 29 Haziran'dan itibaren ödemelerine başlanan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak. Ödemelere-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştirilirken, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı açıklandı.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI (KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ) NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.

İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

2021 yılında verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşında da artış oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Güncel işsizlik maaşı açıklaması yapılması durumunda tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak.