Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı

Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Ekonomi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanabilecek. Kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Korona Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısa Çalışma Ödeneği, Resmi Gazete'de yayımladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 01:17:49. #1.16#

title