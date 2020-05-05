Kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği şartları

Koronavirüs nedeniyle Nisan ayı boyunca kapalı olan iş yerlerinin kısa çalışma ödenekleri bugün itibariyle dağıtılmaya başlıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında Nisan ayı ödemleri bugün yapılacak. Ücretsiz izne ayrılanlara 39 TL destek verilecek olan uygulamada ödemeler yapılmaya başlanacak. Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı mı? Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında işverenin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NE KADAR BAŞVURU OLDU?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre ödeneğe bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs nedeniyle Nisan ayında kapalı olan iş yerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri bugün dağıtılacak. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da ödeneklerini bu ayla birlikte alacaklar.

Başvuruyu takiben üretimin durduğu 8. günden itibaren ödeniyor. Mayıs ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği 5 Haziran tarihinde ödenecek. 5 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar ise nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

15 Mart 2020'den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteğinden faydalanabilecek. Günlük 39,24 TL'lik destek, ayda 1.177 TL yapıyor. Vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü yapılacak. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 'https://esube.iskur.gov.tr' yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.