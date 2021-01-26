Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi 2 ay uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi 2 ay uzatıldı

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:34
Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi 2 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı" dedi.

Bakan Selçuk, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay süreyle 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Tourism Today

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi 2 ay uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:56:37. #1.16#
title