Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan kişilere her ay ödenen miktarı kapsamaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldığını Bakan Zehra Zümrüt twitter hesabından duyurdu.

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle iş dünyası da değişime uğradı. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Devlet tarafından şartları sağlayan kişilere maaş sistemi ödemesi başlatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği süresi ne kadar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNEDİR?

Kısa çalışma ödeneği düzenli olarak belirlenen çalışma sürelerini tamamlayamayıp, tamamlayacak şekilde işçinin kendisine ve aylık olarak her ay ödenen miktara denir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği Ağustos sonuna kadar uzaltı. Bu haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa çalışma ödeneği alabilecek kişilerin belli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar içinde;

-Son 3 yıl içinde 450 gün prim ödenmiş olmalı.

-Sigortalı olması gerekmektedir.

-Başvuruyu işveren tarafından yapılmalıdır. İşçinin kendisi bu başvuruyu yapamaz.

-İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

-Kronik hasta olan ve yaşı 65 yaş üstü kişilerde bu haktan yararlanabilir.