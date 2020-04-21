Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? İŞKUR çalışma ödeneği alma!
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Koronavirüs, İŞKUR, Güncel

Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? İŞKUR çalışma ödeneği alma!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs destekleri kapsamında destek verilecek. Bu destek için başvurular İŞKUR online portalından ve şubelerinden yapılabilir. Kısa çalışma ödeneği nedir? Nasıl alınır?

21.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:33
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? İŞKUR çalışma ödeneği alma!

Corona virüs salgını nedeniyle kapalı durumda bulunan işyerleri çalışanlarına kısa çalışma ödeneği adı altında destek verebilecekler. Bu destekten yararlanılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekli. Kısa çalışma ödeneği başvuruları ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? İŞKUR çalışma ödeneği alma!
İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

CORONA VİRÜS NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formuile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

İŞKUR E-POSTA ADRESLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI VE ÖDENME İŞLEMLERİ

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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