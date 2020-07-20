Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne kadar? Merakla beklenen işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri için tarih belli oldu. Temmuz ayı kısa çalışma, işsizlik ödenekleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanan tarihe göre 27 - 29 Temmuz'da hesaplara geçecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Binlerce vatandaşın beklediği ödenekler böylelikle Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. İşsizlik maaşı ne kadar, kısa çalışma ödeneği ne kadar?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARA GEÇECEK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşının en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. En yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

Damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izne çıkartılan işçiye günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL, net 1.168 TL şeklinde belirlendi.