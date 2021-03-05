Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? e Devlet kısa çalışma ödeneği detayları

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi döneminde devreye sokulan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından faydalanan vatandaşlar, ay başından beri bu sorulara yanıt arıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? e Devlet kısa çalışma ödeneği detayları

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında bir süredir kısa çalışmada olan iş yerlerinde belirtilen çalışanlara aylık olarak KÇÖ ödemesi yapılıyor. Ödeme tarihleri her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanıyor. Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak?

31/8/2020'den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021'e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.

Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.

Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK'ya olan borçları nasıl yapılandırılacak?

Belediyeler için 120 aylık bir ödeme planı öngörüldü. Özel idareler ve spor kulüplerine yetmiş iki aylık bir dönem verildi, bu kapsamda borçlarını 36 taksitte ödeyebilecekler.

Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferini 2-3 saniyede, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.