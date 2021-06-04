Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

31 Haziran'a kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) her ayın ilk günlerinde hesaplara yatıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. KÇÖ'nün hesaplara yatacağı tarih açıklanmıştı. Haziran ayının ilk haftasında en çok araştırılan konulardan biri de Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan KÇÖ yattı mı? KÇÖ ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Vedat Bilgin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde hesaplara yatacağını açıkladı. Kısa çalışma ödemeleri ile işsizlik maaşı ödemelerinde sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar, yapılan ödemeleri hesaplarından çekebiliyor.

Buna göre KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KÇÖ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

KÇÖ YATTI MI?

30 Haziran tarihine uzatılan kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.