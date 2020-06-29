Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının ödenme tarihinin öne çekildiği kısa süre önce açıklamıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar? 29 Haziran'da ödemelere başlanacağını belirten Selçuk, TC kimlik numaralarına göre işlemin tamamlanacağını da ekledi.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?
29.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:08

İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleri 29 Haziran Pazartesi günü hesaplara yatmaya başladı. 3 Temmuz'da son bulacak ödemeler, e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşçiler adına işverenler tarafından yapılan kısa çalışma başvuruları işçiler tarafından yapılmaz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Çalışanların merakla beklediği ödemeler başladı. Buna göre çalışan TC numaralarının son hanelerine göre ücretleri alabilecek.

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da belirtiği üzere, 29 Haziran'dan itibaren ödemelerine başlanan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak. Ödemeler

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştirilirken, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı açıklandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

Haber Yorumları (1)
CEYHUN ERDOĞAN: Benim ki hala yatmadı tc numaramın sonu 0 saat 5 oldu ama hala yatmadı
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