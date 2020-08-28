Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihleri duyurdu. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? Kısa Çalışma ödeneği sorgulama ekranı haberimizde.

Koronvirüs nedeniyle ilan edilen pandemi sürecinde vatandaşın mağdur olmaması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri yatırıldı. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmıştı. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Binlerce vatandaş merakla kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik maaşı için belirlenen tarihi bekliyordu. Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren ödemelerini alabilecekler." ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar, PTT üzerinden ödemelerinİ temin edebilecekler. Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.