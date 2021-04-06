Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? 5 Nisan - Mart KÇÖ yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı KÇÖ Mart ayı yardımları Nisan ayında hesaplara yatacaktı. Bu kapsamda vatandaşlar 5 Nisan Mart KÇÖ yattı mı? Mart ayı KÇÖ ne zaman yatacak sorularının yanıtlarını araştırdı.

5 Nisan'da yatması beklenen Mart ayına ait kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bu ay son kez hesaplara yatırılacak olan kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı ödeme tarihleri belli oldu. Her ay bir önceki döneme ait ödemelerin yapıldığı kısa çalışma ödeneğine dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

5 NİSAN - MART KÇÖ YATTI MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan ödeneğin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan negatif etkilenmekte olan vatandaşlara maddi açıdan destek amacıyla bu ödemeler bu ay itibarıyla sona erdi.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan henüz KÇÖ'nün uzatılması söz konusu değil.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.