Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

1 Mart Kabine Toplantısı kararları: Koronavirüs pandemisi kapsamında ortaya çıkarılan kısa çalışma ödeneği hakkında KÇÖ ne zamana kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları aranmaya devam ediyor. Peki, son tarih belli mi?

Türkiye'de 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamda etkillerini azaltılması kapsamında pek çok adım atıyor. Resmi gazetede açıklanan karar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 2021 Şubat kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar merak konusu oldu. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman son?sorularını araştırmaya başladı. İşte kısa çalışma ödeneğinde son durum...

Kısa çalışma ödeniğinin süresi uzamadı. Kısa çalışma ödeneğinde son gün belli oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır