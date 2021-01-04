Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? e Devlet kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüs sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulama konmuştu. Cumhurbaşkanı kararı ile Eylül'de bir ay uzatılma kararı alınmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne kadar? KÇÖ ne zaman yatacak, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? e Devlet kısa çalışma ödeneği

İşten çıkarma yasağı 30 Aralık tarihinde uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması sonucu alınan kararla, işverenlerin, işçilerini işten çıkarmaları yasaklanmış ve işten çıkarana da çeşitli cezalar getirilmişti. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneği hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak" Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZKISA ÇALIŞMA UZATILDI

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.