Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada
Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.
24.03.2020 04:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 04:59
Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.
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Kaynak: Dunya.com