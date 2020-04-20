Kısa Çalışma Ödeneği'ne 3 milyondan fazla sigortalı için başvuru yapıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt bulunmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini belirttti.

En çok başvuru imalat sektöründen ve 3'ten az çalışanı olan firmalardan

Selçuk, bugün itibarıyla 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için ödeneğe başvurduğunu duyurdu.

Selçuk'un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.

Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51,3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken ikinci sırada yüzde 28,3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10,8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6,4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1,7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1,5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.

Selçuk, verilere ilişkin, "Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA