Kısa çalışma ödeneği Mart ayının kapsıyor mu? Bu ay kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?
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Kısa çalışma ödeneği Mart ayının kapsıyor mu? Bu ay kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

18.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:45
Kısa çalışma ödeneği Mart ayının kapsıyor mu? Bu ay kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken araştırılan konular arasında Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman? Kısa Çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği Mart ayının kapsıyor mu? Bu ay kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? gibi sorular yer almakta.

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destek olarak belirtilenKısa çalışma ödeneği Mart ayının kapsıyor mu? Bu ay kısa çalışma ödeneği yatacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Mart'a kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Tekrar uzatılma kararı alınırsa eğer haberimize eklenecektir.

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