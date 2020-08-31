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Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Covid-19 pandemisi nedeniyle, işyerlerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneği süresi iki ay uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı
31.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:40

Covid-19 pandemisi nedeniyle, işyerlerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneği süresi iki ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, işyerlerinde kısa çalışma ödeneği uygulaması, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için ilgili kanununun ek 2. maddesi kapsamında uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 31 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan bir aylık süreden başlamak üzere iki ay daha uzatıldı. 


Kaynak: DHA

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