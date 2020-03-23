Kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirme Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son dönemde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yaşamın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi"nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığı anımsatılan açıklamada, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmalarının devam etmekte olup, İŞKUR yönetim kurulunca Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alındığı kaydedildi.

Kısa çalışmanın; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı

sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört

hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabildiğini aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süre zarfında sigortalılara

çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır. Kovid-19 etkisi nedeniyle kısa çalışma yapmak isteyen işverenlerimiz 23 Mart 2020 tarihinden itibaren il müdürlüğümüz adına özel olarak oluşturulmuş olan

kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermek

suretiyle elektronik posta yoluyla başvurabilecektir. Toplum sağlığı güvenliği açısından

başvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak olup işverenlerimizin kuruma

gelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Başvuru yapmak isteyen işverenlerimizin aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurularını

gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA