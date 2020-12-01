Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı mı? Aralık Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlamaktadır. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Aralık tarihinde yatırılacak mı? Kaç TL yatırılacak? Ne anlama geliyor? KÇÖ nedir? Açılımı nedir? Daha önceden kısa çalışma ödeneğinden faydalanan yeniden faydalanabilir mi?

Vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi kısa çalışma ödeneğidir. Peki Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı mı? Aralık Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Tüm bilgiler haberimizde...

KÇÖ NEDİR?

KÇÖ kısaltmasının açılımı "Kısa Çalışma Ödeneği" demektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması başvurusunu işkur üzerinden yapabilirsiniz. İşkur üzerinden talep formuna ve uygulanacak işçi listesine ulaşabilirsiniz.

ARALIK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVRULARI BAŞLADI MI?

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının tekrar başladığı belirtildi.

Yayımlanan kararda, 30 Haziran 2020 tarihinden önce başvuru yapmayanların da başvuru yapabileceği aktarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödenekle ilgili "Daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci ve geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞ YERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Bakan Selçuk, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

KÇÖ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Kısa çalışma başvurularının sadece e- devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıklayan Bakan Selçuk, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını aktardı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.