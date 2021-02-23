Kısa çalışma ödeneği başvuru! Kısa çalışma ödeneği son durum! Kısa çalışma ödeneği son başvuru! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Kısa çalışma ödeneği başvuru! Kısa çalışma ödeneği son durum! Kısa çalışma ödeneği son başvuru! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

23.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:27
Kısa çalışma ödeneği başvuru! Kısa çalışma ödeneği son durum! Kısa çalışma ödeneği son başvuru! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Pandemi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgula! Kısa çalışma ödeneği şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçilere ödenen kısa çalışma ödeneği Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru! Kısa çalışma ödeneği son durum! Kısa çalışma ödeneği son başvuru!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON DURUM!

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarında yer alan kısa çalışma ödeneği detayları şu şekilde;

Başkan Erdoğan açıklamasında konuya ilişkin;Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı.

Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır. Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 lirayaSon 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

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