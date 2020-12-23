Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı"
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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı"

23.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:42
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk:

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı" dedi.

Bakan Selçuk, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay süreyle 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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