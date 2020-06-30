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Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği şimdi 1 ay uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
30.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:07

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği şimdi 1 ay uzatıldı. Ancak devletimizin ihtiyaç halinde süreyi uzatacağına inanıyoruz. İşveren tarafından sürenin 3 ay daha uzatılması yönünde de bir beklenti var" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını etkisinin bir miktarda olsa azalmaya başladığını, buna rağmen bazı sektörlerde geriye dönüşün hızlı olmayacağının altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, "İstihdamın korunmasının yanı sıra maliyetlerin yükselmesini önlemek amaçlı olarak bu uygulamaların en az 3 ay daha devam etmesi, üretim ekonomisinin güçlenmesi ve tekrar kendine gelmesi açısından çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi salgın sonuna kadar piyasalar açıldığında şirketlerimizin mali olarak sağlıklı olması gerekli" dedi.

Her şeye rağmen Türkiye'yi önemli fırsatlar beklediğini söyleyen Kesikbaş, "Şirketlerimiz bu süreçte gücünü de kaybetmemeli. Devletimizin bugüne kadar kararlılıkla aldığı önlemleri devam ettirmesini çok önemsiyoruz. Toparlanma başladı ancak henüz istenilen seviyelerde değiliz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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