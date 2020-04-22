Kısa çalışma ödemeleri başladı
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvuru ve yararlanma şartlarını esnettiklerini belirterek ilk ödemlerin başladığını bildirdi.
22.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:20
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvuru ve yararlanma şartlarını esnettiklerini belirterek ilk ödemlerin başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğine başvuruların da bugünden itibaren internetten yapılabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com