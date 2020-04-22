Kısa çalışma ödemeleri başladı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvuru ve yararlanma şartlarını esnettiklerini belirterek ilk ödemlerin başladığını bildirdi.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvuru ve yararlanma şartlarını esnettiklerini belirterek ilk ödemlerin başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğine başvuruların da bugünden itibaren internetten yapılabileceğini söyledi.