Kısa çalışma için 21 şirket 62.3 bin çalışan
Koronavirüs nedeniyle ekonomik aktivitedeki durgunluk nedeniyle üretimi hizmeti durduran Türkiye'nin dev şirketleri çalışanları ve şirketleri için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.
03.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:57
Koronavirüs nedeniyle ekonomik aktivitedeki durgunluk nedeniyle üretimi hizmeti durduran Türkiye'nin dev şirketleri çalışanları ve şirketleri için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.
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Kaynak: Dunya.com