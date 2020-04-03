Kısa çalışma için 21 şirket 62.3 bin çalışan Koronavirüs nedeniyle ekonomik aktivitedeki durgunluk nedeniyle üretimi hizmeti durduran Türkiye'nin dev şirketleri çalışanları ve şirketleri için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik aktivitedeki durgunluk nedeniyle üretimi hizmeti durduran Türkiye'nin dev şirketleri çalışanları ve şirketleri için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. Kaynak: Dunya.com