Kısa Bir Süre İçerisinde İkili Eğitimi Kaldıracağız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, geçmişe kıyasla Türkiye'de birçok sorunu çözdüklerini söyledi. Liseyi 70 kişilik sınıfta okuduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. 70 kişilik sınıfta okudum. Ders 45-50 dakika, o zamanlar öyleydi. Öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramaz. Ayıramazsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Derslik başına düşen öğrenci sayısın makul hala getirmek lazım. Nedir bu sayı? 30'un altına düşürmek. Biz gelmeden önce tüm Türkiye'de 36 idi şimdi 24'e düşürdük. Mersin'de 35'ti, 25'e düştü. İstiyoruz ki Mersin'deki evlatlarımız daha güzel bir eğitim alsınlar. Başbakanımızın talimatı var. Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Mersinli, Şanlıurfalı, Osmaniyelinin hep birlikte kardeş olarak yaşadığını, bundan daha güzel bir şeyin olmayacağını aktardı.

Vatandaşların daha mutlu olabilmesi için çalıştıklarını belirten Fakıbaba, "Size olan bana olur. Bunu çok iyi bilin. Her zaman bu kardeşiniz sizin yanınızda. Birliğimizle, beraberliğimizle inşallah bu bayrağımızı en iyi yerlere götüreceğiz. Bu ümmete, Mersin'imize hizmet edeceğiz. Türkiye'mizi hep beraber kalkındıracağız." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Çilek Mahallesi'nin sakinleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların hizmetkarı olmak için yola çıktıklarını ifade eden Elvan, şunları söyledi:

"Bir taraftan belediyemiz, diğer taraftan bizler Akdeniz'in ne eksiği varsa teker teker gidermeye başladık. Toplu konutla ilgili 'Evlerimizi alacaklar mı?' diye bir tereddüdünüz varmış. Sizin isteğiniz neyse biz onu yapacağız. Kardeşlerimize iş, AŞ için çalışıyoruz. Bu problemleri çözeceğiz. Hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin derdiniz neyse o bizim derdimiz, sıkıntımız. Bunların çözülmesi de bizim boynumuzun borcu."

Vatandaşlar da bakanlara istek ve taleplerini anlattı.

Bakanlar Fakıbaba, Elvan ve Yılmaz daha sonra babası vefat eden AK Parti'nin eski yöneticilerinden Mahmut Nedim Yürekli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Fakıbaba, Elvan ve Yılmaz, sonrasında merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokak'taki Ağaoğlu Yemen Kahvecisi'nin açılışını gerçekleştirdi.