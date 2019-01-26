Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, "Kış Yarısı Şenliği" kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım topladı.

Sarıtarla ve Çerdiğin köylerinden Turhal'ın Hamam Mahallesi'ne yerleşen vatandaşlar, köylerindeki geleneği ilçede de sürdürüyor.



Köylüler, 8 yıldan bu yana her kış, davul zurna eşliğinde dede ve kadın kılığına girenlerle maniler okuyup halay çekerek makarna, un, yağ, bulgur, çay ve şeker topluyor.

Mahallelinin bağışladığı gıda maddelerini köylüler, aynı mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere veriyor.

Ev ev dolaşarak erzak toplayanlara şenlik sonunda mahalleli kadınların hazırladığı katmer, çay ve ayran ikram edildi.



Şenliğe katılanlardan Mustafa Gezici, geleneklerini 8 yıldır ilçede de devam ettirdiklerini anlatarak, "Ev ev dolandık, erzak topladık. Topladığımız malzemeleri getirip bir haneye veriyoruz. Onlar da mahalledeki fakirlere, durumu düzgün olmayan insanlara dağıtıyor. Eski adetlerimizi, örfümüzü burada da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA