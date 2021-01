Kış ve salgında beyrana talep arttı

MUŞ'ta, ilk defa Varto ilçesinde bir lokantada hazırlanan beyran çorbası, ağır kış koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle büyük talep görüyor. Günde 200 sipariş alan beyran, tabağı 15 TL'den satılıyor.

Gaziantep'in en özel lezzetlerinden olan beyran, Varto ilçesinde sıcak yaz günlerinin geride kalması ve havaların soğumasıyla birlikte şifa depolamak isteyen vatandaşların rağbetiyle karşılaştı. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen beyran, koronavirüs salgını nedeniyle son zamanlarda ilçede en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Doğal antibiyotik özelliği taşıyan, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına da iyi gelen beyran, ilçe halkı tarafından haftada bir kez mutlaka tüketilirken, misafirlerin de ilgisini çekiyor.

GÜNDE 200 SİPARİŞ ALINIYORVarto ilçesine beyran lezzetini taşıyan usta Fuat Turan, kardeşleri Hakan, Şirin, Zahir ve İsa ile birlikte hizmet sunduğu lokantada, gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. İçinde kuzu incik eti, pirinç, sarımsak, tereyağı, yağ, et suyu, tuz, biber sosu, karabiber ve pul biber bulunan beyrana, günde 200'ü aşkın talep yağıyor. Gaziantep'in 500 yıllık bir geleneği olan lezzetli yöresel çorbasını Muş'a taşıdıklarını söyleyen Hakan Turan, beyranın hem sağlık hem lezzet açısından kaybedilmemesi gereken tatlardan biri olduğunu belirtti. İçindeki kuzu incik etinin 24 saat boyunca fırında pişirildiğini ve kendi et suyundan eşsiz bir lezzet sunduğu beyrana yoğun bir talep olduğunu anlatan Turan, "Koronavirüs nedeniyle şu an beyran çorbası, yoğun bir ilgi görüyor. Artık siparişlerimizi yetiştirmekte gerçekten güçlük çekiyoruz. Elimizden geldiğince lezzeti müşterilerimize, misafirlerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Covid-19 nedeniyle bizlerde beyran çorbası daha bir popülerlik, daha bir tanıtım kazandı. Şu an beyranı misafirlerimize, müşterilerimize iletmekte gerçekten güçlük çekiyoruz" dedi. Memleketlerine gelmeden önce İstanbul'da yaptıkları beyran çorbasını, koronavirüs nedeniyle döndükleri Varto ilçesinde Beyran Sofrası adını verdikleri lokantada halka sunduklarını anlatan Fuat Turan ise, "Beyran çorbasını Varto'da deneyelim dedik. Denememiz başarıyla sonuçlandı ve beyran çorbası şu an halk tarafından çok beğeniliyor. Biz müşterilerimize bu çorbayı yetiştirebilmek adına çaba harcıyoruz. Böyle bir ilgiyi görmekten de onur duyuyoruz. Çok güzel bir çorba ve herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

İlk günlerde 5-10 olan beyran çorbası satış sayısının bugünlerde 200'e ulaştığını belirten Turan, "Beyran çorbası, sadece kuzu incik eti ve et suyundan yapılan bir çorbadır. Çorbaya ilgi oldukça artmaya başladı. Bu çorbayı denemekte gerçekten fayda var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL