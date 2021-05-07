Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
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Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi

Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, ünlü turizm merkezi Uzungöl'e indi.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, kış uykusundan uyanan ayılar, ünlü turizm merkezi Uzungöl'e indi. Salgın nedeniyle boş kalan otellerin bulunduğu bölgelere yönelen ayıların yiyecek arayışı da kameralara yansıdı. Turizm işletmesi sahipleri, çam ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve temiz havası ile ilgi çeken Uzungöl'de yaban hayvanlarına yönelik önlem alınmasını istedi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanıp, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar, Trabzon'da gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'e kadar indi. Salgın nedeniyle boş kalan otellerin yer aldığı bölgelere yönelen ayıların yiyecek arayışı da kameralara yansıdı. Ayılar, otel çevresinde bazı ahşap korkuluk ve aydınlatma lambalarına da hasar verdi. Turizm işletmesi sahipleri, çam ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve temiz havasıyla ilgi çeken Uzungöl'de yaban hayvanlarına yönelik önlem alınmasını istedi.

'TEPKİ VERMESEK YIKIP DÖKÜP GİDECEKTİ'Son haftalarda Uzungöl merkezinde ve çevre köylerde çok sayıda ayı görüldüğünü anlatan turizmci Murat Akyüz, "Otururken, yan odada bulunan kızım heyecanla yanımıza gelip ormandan odun kırılır gibi sesler geldiğini söyledi. Biz de endişeyle çıktık. Buralara ışık tutunca yukarıda ayıyı gördüm. Ayı buradaki bütün ahşapları tek tek kırdı, çitleri kopardı attı. Biz onu görmeyip tepki vermesek yıkıp döküp gidecekti. Sadece burası değil Uzungöl'ün her tarafında var. Aşağı mahallede iki evin ahırlarını kırıp danalarını götürmüş. Yukarı mahallede cami imamının ahırı var, orayı da ayı basmaya çalışmış. Oradan geçen kişiler ayıyı kovalamış. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Misafirler yok, buralarda insan yok, ortalık yabani hayvanlara kaldı" dedi.'RİSK VAR AMA GÜZEL HAYVANLAR'

Geçmiş yıllarda Uzungöl'de ayı saldırısı yaşanmadığını da söyleyen Akyüz, "Uzungöl'de son zamanlarda birkaç yerde müzenin yanında, yukarıda başka tesisin etrafında gezdikleri görüldü. Uzungöl'ün hemen hemen her tarafında görülüyor. Bununla ilgili yetkililerin önlem mi alması gerekiyor, bilemiyoruz. Ayı kötü yaratık değil. İnsana saldırmaz ama aniden önüne çıkabilir, yanında yavrusu olduğunda korkusundan saldırabilir. Böyle risk var. Yoksa ayılar güzel hayvanlar. Biz burada yaşıyoruz, eskilerimizde böyle örnek yoktur. En kötü zamanda bile ayıların saldırına uğrayan pek insanımız olmadı. Pandemi dolayısıyla tam kapanma olunca ayılar kış uykusundan uyandıkları gibi sağa sola boş gördükleri yere girdiler. Bu da normal olabilecek durumlar" diye konuştu.


Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi
Kış uykusundan uyanan ayılar, Uzungöl'e indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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