Kış uykusundan uyanan ayılar şaşkın Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayılar ise yemek bulmak için çareyi şehre inmekte buldu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayılar ise yemek bulmak için çareyi şehre inmekte buldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla park ve bahçelere girişler yayınlanan genelge sonrası bir sonraki emre kadar yasaklandı. Birçok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Milli Parkı da bu yasaktan nasibini aldı. Milli park gişelerinden itibaren Oteller Bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, jandarma tarafından alınan sıkı önlemler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile alınmamaya başladı.

Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerilerine çıkan ayılar, bölge ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Çöp tenekelerinde yiyecek bulamayan ayılar Uludağ yolu üzerine inerek yemek aramaya başladı. Kirazlı yayla yolu üzerinde de kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek aramaya çıkan bir grup ayı da yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol kenarında yiyecek arayan ayılar yemek bulamayınca yeniden ormana girip gözlerden kayboldu.

(Hakan Gönül/İHA)

Kaynak: İHA