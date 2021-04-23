Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı
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Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı

Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin İkizdere ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanına inmeye başladı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanına inmeye başladı.

İlçeye bağlı Cimil Ortaköy'de Cihan Saroğlu'nun arı evinin kapısını kıran boz ayı kovanları parçaladı. Kış uykusundan uyanan arıların yaşam alanlarına zarar verdiğini dile getiren Cihan Saroğlu "Ayılar kış uykusundan uyanarak zarar vermeye başladı. Köydeki arı evime kapıyı kırarak giren kimliğini ve kaç tane olduğunu öğrenemediğim. Boz ayılar kovanlarımı parçaladı. Devlet 'Boz ayıyı öldürmeyelim' diye koruma altına almış. Bunca verilen zararı kim karşılayacak. Kar kalkmasıyla aylardır uykudaki ayılar uyanmaya başladı. Bundan sonra daha çok zarar verecekler ama bizim elimiz kolumuz bağlı. 20 bin liraya varan cezası olduğu için biz ayıya zarar vermekten korkuyoruz" dedi

(İsmet Köseoğlu/İHA)

Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı
Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı
Kış uykusundan uyanan ayılar kovanları parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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